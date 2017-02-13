Радикальна партія досі не відзвітувалась про використання держкоштів – КВУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу генеральний директор всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» Олексій Кошель.

За його словами, до 9 лютого політичні партії мали подати до Національного агентства з питань запобігання корупції фінансові звіти про використання коштів, отриманих в рамках державного фінансування.

Кошель зауважив, що партії, які отримали державне фінансування, мали оприлюднити фінансові звіти на своїх офіційних веб-сайтах. «На сьогодні ми отримали всі звіти, окрім Радикальної партії Олега Ляшка та «Опозиційного блоку», - сказав Кошель.

За його словами, партії, які не оприлюднили звіти, порушили чинне законодавство.

Кошель нагадав, що «Опозиційний блок» відмовився від державного фінансування і не отримав відповідних коштів. «Те, що робить зараз «Опозиційний блок» і публічно відмовляється від державних коштів, я вважаю, що це просто свідома робота по підриву самої ідеї державного фінансування - звести ідею державного фінансування просто до абсурду, оскільки держфінансування - це насамперед прозорість партій», - сказав Кошель.

На уточнююче запитання, яке покарання загрожує Радикальній партії за неоприлюднення звіту, Кошель відповів: «Щодо Радикальної партії, якщо не помиляюсь, покарання виключно моральне чи адміністративне».

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У свою чергу аналітик КВУ Денис Рибачок зауважив: «Неоприлюднення Радикальною партією фінансового звіту - такі дії можна трактувати як взагалі порушення порядку надання політичною партією фінансового звіту, і відповідно, це карається адміністративною відповідальністю, а саме - штрафом, якщо я не помиляюся, 2 тис. 800 грн. Це питання до НАЗК, як вони будуть кваліфікувати такі дії», - сказав Рибачок.

У КВУ нагадали, що відповідно до положень Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції», перші кошти в рамках держфінансування партії мали отримати в 2016 році. Всього з державного бюджету на статутну діяльність політичних партій було виділено 391 млн грн. Проте через затримку в роботі НАЗК перші кошти потрапили на рахунки партій із запізненнями - у вересні 2016 року. Кошти були розподілені між партіями в залежності від їхнього результату на позачергових виборах до Верховної Ради в 2014 році.

Таким чином, «Народний фронт» отримав з держбюджету 50,2 млн грн, «Блок Петра Порошенка» - 49,5 млн грн, «Самопоміч» - 44,4 млн грн, Радикальна партія - 16,9 млн грн, ВО «Батьківщина» - 6,4 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, департамент з питань запобігання політичній корупції виявив ознаки кримінальних правопорушення у квартальних звітах (ІІІ квартал 2016 року) 12 українських політичних партій.