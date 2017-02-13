Радикальна партія досі не відзвітувалась про використання держкоштів – КВУ
Радикальна партія досі не оприлюднила фінансовий звіт про використання державних коштів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу генеральний директор всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» Олексій Кошель.
За його словами, до 9 лютого політичні партії мали подати до Національного агентства з питань запобігання корупції фінансові звіти про використання коштів, отриманих в рамках державного фінансування.
Кошель зауважив, що партії, які отримали державне фінансування, мали оприлюднити фінансові звіти на своїх офіційних веб-сайтах. «На сьогодні ми отримали всі звіти, окрім Радикальної партії Олега Ляшка та «Опозиційного блоку», - сказав Кошель.
За його словами, партії, які не оприлюднили звіти, порушили чинне законодавство.
Кошель нагадав, що «Опозиційний блок» відмовився від державного фінансування і не отримав відповідних коштів. «Те, що робить зараз «Опозиційний блок» і публічно відмовляється від державних коштів, я вважаю, що це просто свідома робота по підриву самої ідеї державного фінансування - звести ідею державного фінансування просто до абсурду, оскільки держфінансування - це насамперед прозорість партій», - сказав Кошель.
На уточнююче запитання, яке покарання загрожує Радикальній партії за неоприлюднення звіту, Кошель відповів: «Щодо Радикальної партії, якщо не помиляюсь, покарання виключно моральне чи адміністративне».
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У свою чергу аналітик КВУ Денис Рибачок зауважив: «Неоприлюднення Радикальною партією фінансового звіту - такі дії можна трактувати як взагалі порушення порядку надання політичною партією фінансового звіту, і відповідно, це карається адміністративною відповідальністю, а саме - штрафом, якщо я не помиляюся, 2 тис. 800 грн. Це питання до НАЗК, як вони будуть кваліфікувати такі дії», - сказав Рибачок.
У КВУ нагадали, що відповідно до положень Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції», перші кошти в рамках держфінансування партії мали отримати в 2016 році. Всього з державного бюджету на статутну діяльність політичних партій було виділено 391 млн грн. Проте через затримку в роботі НАЗК перші кошти потрапили на рахунки партій із запізненнями - у вересні 2016 року. Кошти були розподілені між партіями в залежності від їхнього результату на позачергових виборах до Верховної Ради в 2014 році.
Таким чином, «Народний фронт» отримав з держбюджету 50,2 млн грн, «Блок Петра Порошенка» - 49,5 млн грн, «Самопоміч» - 44,4 млн грн, Радикальна партія - 16,9 млн грн, ВО «Батьківщина» - 6,4 млн грн.
Як повідомляв УНІАН, департамент з питань запобігання політичній корупції виявив ознаки кримінальних правопорушення у квартальних звітах (ІІІ квартал 2016 року) 12 українських політичних партій.