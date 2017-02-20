"Чекали нестабільності": один з ідеологів "русской весны" розповів про спроби Путіна окупувати Крим
Спроби Росії захопити український Крим робилися ще до 2014 року, до подій так званої «русской весны».
Про це заявив так званий депутат "заксобрания" окупованого Севастополя, «народний мер Севастополя» Олексій Чалий в інтерв'ю ТАСС.
«Можна сказати, що відповідних ситуацій було кілька, але до 2014 року не було юридичної можливості це зробити. У 2004-2005 роках ми перший раз готувалися до перевороту у зв'язку із «помаранчевою революцією», - сказав він.
Чалий пояснив, що юридична база для подібних дій могла з'явитися тільки при виникненні періоду нестабільності, але в 2004-2005 роках цього не сталося.
За його словами, такий самий критичний період був у 2008 році, під час війни в Південній Осетії, коли президент України Віктор Ющенко дав команду не пускати Чорноморський флот Росії на свою головну базу в Севастополі.
«Взагалі абсолютно дотепно: озброєний флот не пустити на власну базу. Це провокація на рівні, близькому до оголошення війни... Тоді ми теж готувалися до захоплення влади в місті. Але не вийшло», - додав він.
Чалий підкреслив, що в 2014 році «все вийшло», але розвиток подій був поступовим. Він розповів, як у 2011-2012 роках з'явився проект ЄС «Східне партнерство», спрямований на розвиток інтеграційних зв'язків ЄС з колишніми республіками СРСР, в тому числі з Україною.
За його словами, коли з'явилися плани підписати угоду про асоціацію з ЄС, в той момент він зрозумів, що «ось це труба насправді».
«Ми розуміли, що можемо втратити останню надію...», - додав депутат.
Чалий додав, що лише 27 лютого 2014 року, коли «невідомі люди зайшли у Верховну раду Криму і підняли над ним російський прапор», він зрозумів, що «рішення прийнято».
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" за його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.