"Чекали нестабільності": один з ідеологів "русской весны" розповів про спроби Путіна окупувати Крим

Про це заявив так званий депутат "заксобрания" окупованого Севастополя, «народний мер Севастополя» Олексій Чалий в інтерв'ю ТАСС.

«Можна сказати, що відповідних ситуацій було кілька, але до 2014 року не було юридичної можливості це зробити. У 2004-2005 роках ми перший раз готувалися до перевороту у зв'язку із «помаранчевою революцією», - сказав він.

Чалий пояснив, що юридична база для подібних дій могла з'явитися тільки при виникненні періоду нестабільності, але в 2004-2005 роках цього не сталося.

За його словами, такий самий критичний період був у 2008 році, під час війни в Південній Осетії, коли президент України Віктор Ющенко дав команду не пускати Чорноморський флот Росії на свою головну базу в Севастополі.

«Взагалі абсолютно дотепно: озброєний флот не пустити на власну базу. Це провокація на рівні, близькому до оголошення війни... Тоді ми теж готувалися до захоплення влади в місті. Але не вийшло», - додав він.

Чалий підкреслив, що в 2014 році «все вийшло», але розвиток подій був поступовим. Він розповів, як у 2011-2012 роках з'явився проект ЄС «Східне партнерство», спрямований на розвиток інтеграційних зв'язків ЄС з колишніми республіками СРСР, в тому числі з Україною.

За його словами, коли з'явилися плани підписати угоду про асоціацію з ЄС, в той момент він зрозумів, що «ось це труба насправді».

«Ми розуміли, що можемо втратити останню надію...», - додав депутат.

Чалий додав, що лише 27 лютого 2014 року, коли «невідомі люди зайшли у Верховну раду Криму і підняли над ним російський прапор», він зрозумів, що «рішення прийнято».

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" за його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.