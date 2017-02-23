НАБУ оголосило в розшук одного з фігурантів справи щодо "газової схеми" Онищенка

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, детективи НАБУ затримали Свіченка 28 червня 2016 року при спробі перетину кордону з Росією за підозрою у скоєнні злочину, кваліфікованого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 205 Кримінального кодексу України.

У липні до Солом’янського районного суду Києва скеровано подання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суддя Олена Калініченко, яку у вересні Верховна Рада звільнила з посади, обрала Свіченку запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 млн грн з обов’язком носити електронний засіб контролю та не покидати постійне місце проживання.

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Однак через те, що Свіченко на депозитний рахунок суду визначений розмір застави не вніс, детективами НАБУ та прокурорами САП було скеровано до Солом’янського райсуду клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою.

«За результатами його розгляду слідчим суддею Бобровником О.В. відмовлено у триманні підозрюваного під вартою та винесено ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з обов’язком носити електронний засіб контролю», - йдеться у повідомленні.

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8 лютого 2017 року детективи НАБУ та прокурори САП спрямували до суду клопотання про обрання та застосування запобіжного заходу у вигляді застави розміром 50 млн грн з обов’язком носити електронний засіб контролю.

«Наступного дня слідчим суддею обрано запобіжний захід у вигляді застави розміром 20 млн грн з обов’язком носити електронний засіб контролю з моменту внесення застави. Заставу, яку мали внести впродовж п’яти днів, не внесли. Водночас Національна поліція повідомила, що не має в наявності засобів контролю», - заявили у відомстві.

Крім того, зазначили в НАБУ, згідно з показами дружини Свіченка, 10 лютого підозрюваний покинув місце постійного проживання. Наразі його місцезнаходження невідоме, а зв’язок із ним відсутній.

Як відомо, 5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка як підозрюваного в організації «газової схеми», в результаті якої державі було завдано збитків на 3 млрд грн. Але до того Онищенко, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.