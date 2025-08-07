Ці скам'янілості дають вченим більш повне уявлення про те, який вигляд мало життя в кембрійський період.

В американському Великому каньйоні виявили кембрійські скам 'янілості, які чудово збереглися. Вони показують, як прискорилася еволюція в багатих на ресурси водах, пише SciTechDaily.

Чому це відкриття є важливим

Зазначається, що у Великому каньйоні археологи знайшли скам'янілості стародавніх тварин, вік яких налічує понад 500 мільйонів років, серед яких молюски, ракоподібні та черв'якоподібні істоти із загостреними зубами. На місці розкопок навіть було знайдено залишки їхнього ймовірного раціону.

У виданні поділилися, що для аналізу цих організмів група вчених з Кембриджського університету розчинила породи, що містять скам'янілості, і вивчила залишки за допомогою потужних мікроскопів. Це дозволило їм отримати яскраве уявлення про ключовий етап ранньої еволюції тваринного світу.

Останки цих тварин датуються періодом між 507 і 502 мільйонами років тому, що відносить їх до кембрійського вибуху. Ця епоха виділяється швидкими еволюційними змінами.

У своєму дослідженні вчені розповіли, що це перші кембрійські скам'янілості з м'яким тілом, які були виявлені у Великому каньйоні.

"Ці рідкісні скам'янілості дають нам більш повне уявлення про те, який вигляд мало життя в кембрійський період. Ми можемо відтворити цілу стародавню екосистему", - розповів провідний автор дослідження Джованні Муссіні.

За словами вчених, вивчення скам'янілостей виявило деякі з найскладніших способів, якими тварини еволюціонували в кембрійський період. Наприклад, вони об'єднували кілька анатомічних частин у високоефективні системи харчування.

Які істоти вдалося ідентифікувати

Багато з цих скам'янілостей належать до ракоподібних, імовірно, з групи, що включає артемії. Їх можна впізнати за молярними зубами.

Також учені розпізнали молюсків, схожих на слимаків. Вони поділилися, що ці тварини вже мали пояси або ланцюжки зубів, які не відрізняються від сучасних садових равликів.

Найнезвичайнішою істотою, ідентифікованою вченими, є новий вид пріапулідів, також відомих як кактусові черв'яки, що були широко поширені в кембрійському періоді, але в наш час майже вимерли. Особина з Великого каньйону мала сотні складних розгалужених зубів, які допомагали їй загрібати частинки їжі у свій рот.

"За цими скам'янілостями ми можемо бачити, що кембрійські тварини мали широкий спектр способів харчування, які використовувалися для переробки їжі, деякі з яких мають сучасні аналоги, а деякі є більш екзотичними", - наголосив Муссіні.

