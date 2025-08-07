Солдат із Техасу намагався передати Росії секретні дані про танк M1A2 Abrams в обмін на громадянство, заявляють у ФБР.

У США заарештовано 22-річного військовослужбовця, підозрюваного у спробі передати Російській Федерації конфіденційну інформацію про бойовий танк M1A2 Abrams. Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

Згідно з даними федеральних прокурорів, затриманий — Тейлор Адам Лі, чинний військовослужбовець США, розміщений у Форт-Блісс, штат Техас. Він мав доступ до інформації з високим рівнем секретності (TS/SCI) та, за версією слідства, в червні цього року намагався передати технічні характеристики танка M1A2 особі, яку вважав офіцером російської розвідки.

У матеріалах справи зазначено, що Лі заявив в Інтернеті про готовність "добровільно допомагати Російській Федерації будь-яким способом". Згодом, у липні, він нібито передав частину танкового обладнання до сховища в місті Ель-Пасо (Техас), після чого повідомив контактну особу: "Місія виконана".

За словами ФБР, Лі погодився надати цю інформацію в обмін на можливість отримати російське громадянство.

Окрім обвинувачення у порушенні Закону про шпигунство, солдату також інкримінують спробу незаконного експорту військових технологій, що порушує Закон про контроль над експортом зброї. Суд ухвалив залишити його під вартою без права застави.

Командувач контррозвідки армії США, бригадний генерал Шон Ф. Стінчон, заявив, що цей випадок — серйозне попередження для армії щодо потенційних внутрішніх загроз, пише CNN.

Роман Рожавський, представник контррозвідки ФБР, додав:

"Арешт є сигналом для всіх, хто надумає зрадити США, особливо для тих, хто дав присягу на вірність своїй державі".

Інші інциденти на військових об'єктах США

Як повідомляв УНІАН, днями на американській армійській базі Форт Стюарт у Джорджії один із солдатів відкрив вогонь по своїх колегах. Стрільця вдалося затримати невдовзі після інциденту.

Журналісти з'ясували, що постраждалим солдатам надали медичну допомогу на базі, після чого їх доправили до армійського шпиталю. Під час стрілянини персоналу наказали залишатися всередині та закрити всі вікна і двері.

