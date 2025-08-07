Водій примудрився втричі перевищити дозволену швидкість на ділянці, де і так обмеження було на досить високій планці.

У Німеччині на одному з автобанів поліція зафіксувала рекордне перевищення швидкості - майже у три рази. Про це повідомляє The Guardian.

Розкішний Porsche Panamera мчав зі швидкістю 320 км/год на ділянці з обмеженням у 120 км/год. Інцидент стався на трасі A2 поблизу міста Бург у регіоні Саксонія-Ангальт. Цей випадок, навіть для країни з особливим ставленням до автівок і швидкості, викликав резонанс у національній пресі.

Водія, ім’я та вік якого не розголошуються, очікує штраф у розмірі 900 євро та тримісячна заборона на керування транспортом. Хоча автобани в Німеччині відомі відсутністю загального обмеження швидкості, на багатьох ділянках, особливо завантажених або ремонтних, швидкість обмежується.

Радар зафіксував порушення ще наприкінці липня, однак поліція оприлюднила ці дані лише цього тижня. Зазначається, що автомагістраль A2, яка з’єднує Рурську область із Берліном, часто страждає від заторів, що зменшує кількість випадків грубого порушення правил.

Цей інцидент стався на тлі поліцейського "марафону камер контролю швидкості", коли влітку на багатьох трасах активно працюють мобільні радари. За словами громадського мовника MDR, лише цього тижня було зафіксовано сотні порушень.

Попри те, що прихильники загальнонаціонального обмеження швидкості апелюють до безпеки та кліматичних міркувань, політичного прогресу в цьому напрямку немає. Автомобільне лобі та клуби водіїв вважають свободу на автобанах "цінним правом" і частиною культурної ідентичності Німеччини.

