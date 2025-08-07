Рубіо розкрив умову зустрічі Трампа із Зеленськким та Путіним

Президент США Дональд Трамп зможе провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та російським правителем Володимиром Путіним за умови що позиції Києва, Москви та європейських партнерів вдасться зблизити.
Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю телеканалу Fox Business.
За словами Рубіо, США вперше отримали чіткі сигнали, "що Росія могла б попросити, щоб покласти край війні". При цьому він не розкрив умов Кремля.
"Ми маємо краще розуміння умов, на яких Росія буде готова закінчити війну. Зараз нам треба буде порівняти це з тим, на що погодяться європейці, і на що будуть готові українці. Нам потрібно зрозуміти, як ці позиції наблизити одна до одної. Якщо нам вдасться звести їх досить близько те, що хочуть росіяни, і те, що хочуть українці, тоді президент матиме можливість провести зустріч, в якій візьмуть участь обоє – Путін і Зеленський", - заявив Рубіо.
Як зазначив держсекретар, ключовими можуть стати територіальні питання. На певному етапі перемовин повинне статися припинення вогню.
Зустріч Трампа, Зеленського і Путіна - що відомо
Як повідомляв УНІАН, за даними американських ЗМІ, Трамп планує провести особисту зустріч із Путіним уже наступного тижня, а потім ініціювати тристоронні переговори за участю президента України Володимира Зеленського.
Як пише Fox News, Путін нібито повідомив спецпредставнику США Стіву Віткоффу, що хоче в якийсь момент зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом.
Сам Трамп заявив про "дуже хороший шанс", що відбудеться зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Путіним.