Розгляд справи Насірова призупинено черговим повідомленням про мінування суду

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після оголошення технічної перерви слідчим суддею Олександром Бобровником, коли в залі судового слідства сталася суперечка між адвокатами підсудного та іншими учасниками процесу,

Наразі всіх присутніх працівники поліції просять вийти за межі будівлі суду.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи НАБУ у лікарні «Феофанія» вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

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Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр».

У цей період Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов’язань вказаних підприємств, які не мали на це законних підстав та не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.