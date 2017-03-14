Ляшко увійде до складу української делегації у ПАРЄ

Про це написав у Facebook народний депутат України Володимир Ар'єв.

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"У складі делегації в ПАРЄ заміна. Замість Андрія Лозового, який склав повноваження, на полі дипломатичних баталій за квотою РПЛ виходить Олег Ляшко", - повідомив депутат.

"Перекладачі ПАРЄ терміново вчать слово "skotyniaka", - пожартував Ар'єв.

Цю інформацію на своїй сторінці у Facebook підтвердив і сам Ляшко. "Моя фракція делегувала мене членом ПАРЄ. Ситуація в Асамблеї сьогодні дуже складна, є спроба повернути делегацію Росії. Жорстко і наполегливо відстоюватиму в ПАРЄ національні інтереси України", - йдеться у його повідомленні.