Бальцерович про реформи в Україні: ще багато потрібно зробити

Співголова Стратегічної групи радників, один із авторів польських реформ Лешек Бальцерович в інтерв'ю журналу "Новое время" заявив, що бачить прогрес в економічній ситуації в Україні, при цьому зазначає, що ще багато чого потрібно зробити.

Читайте такожБальцерович назвав чотири ключові напрямки для продовження реформ в Україні

"Я згадую обстановку в Україні в 2014 році. Це була катастрофа через діяльність Януковича і агресії Росії. Була загрозлива ситуація. Бюджетний дефіцит становив 10%, зараз 3%. Інфляція — близько 60%, тепер — близько 10%. Банківська система перебувала під величезною загрозою", - каже Бальцерович.

За його словами, команда глави Національного банку України Валерії Гонтарєвої провела "прекрасну роботу", порівняно з попереднім керівництвом НБУ. "Був успішний перехід до плаваючого курсу та інфляційного таргетування. Така система працює в Польщі та інших країнах. Великим успіхом стала реструктуризація банківської системи, хоча її ще необхідно закінчити", - вважає польський експерт.

Також, Бальцерович відзначив успіх у реформуванні "Нафтогазу", який був осередком корупції". "Але цю реформу ще треба завершити", - уточнює він.

Введення електронного декларування, за словами Бальцеровича, є важливим кроком у боротьбі з корупцією. Разом з тим, він здивований, чому в країні досі не проведена приватизація. "В Україні багато державних підприємств, що приносять збитки. Але не приватизовані з них навіть невеликі", - говорить Бальцерович. "Я, наприклад, не знаю, що гальмує приватизацію, чому немає ринку землі в Україні. Але мені здається, що це перемога популістів, що реформатори злякалися", - додає він.

За його словами, відкрити ринок землі можна за допомогою правильної комунікації. Бальцерович зазначає, що "необхідно розвіяти безліч міфів щодо ринку землі, щоб люди перестали підтримувати популістів".

Читайте такожБальцерович розповів, завдяки чому Україна уникла економічного краху

Говорячи про можливості скорочення податків Бальцерович зазначив, що спершу необхідно зменшити витрати бюджету. "Якщо не зменшувати бюджетні витрати, дефіцит зростатиме аж до дестабілізації. І тоді Україні доведеться збільшувати зовнішній борг", - розповідає реформатор.

Бальцерович вважає, що для прискорення початку економічного зростання необхідно провести структурні реформи в економіці.

Повне інтерв'ю з Лешеком Бальцеровичем читайте у свіжому випуску журналу "Новое время".