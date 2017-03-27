Після масових протестів Путін проведе "заплановану" зустріч із керівництвом Росгвардії

Президент Росії Володимир Путін після масових несанкціонованих протестів у Росії проведе «заплановану» зустріч з керівництвом Росгвардії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це оголосив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Сьогодні ж проведе президент Путін нараду з керівництвом Росгвардії. Одразу зазначу, ця нарада була запланована, мабуть, місяць тому. І пов'язана вона з процесами становлення Росгвардії, яка, звичайно, структура дуже велика, і вона вимагає великої уваги і синхронізації, координації дій багатьох відомств», - сказав Пєсков.

При цьому він заявив, що Путін навряд чи обговорюватиме з керівництвом Росгвардії недільні мітинги.

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«Я не думаю, бо там величезна кількість технічних питань, і на це просто не буде часу, ви самі бачите, який напружений робочий графік», - сказав Пєсков на питання, чи порушуватиметься на зустрічі президента з керівництвом Росгвардії тема акції протесту, що відбулася напередодні.

Водночас він повідомив, що Путіну доповіли про проведення в неділю в Москві несанкціонованої акції.

«Безперечно, йому ж щодня надаються доповіді ЗМІ. І потім, звичайно ж, не можна применшувати, скажемо так, той факт, що вчора в столиці відбулася спроба проведення незаконної акції. Давайте називати речі своїми іменами. У центрі міста. Природно, про це доповідалося президентові», - заявив Пєсков.

Федеральну службу військ національної гвардії (Росгвардія) утворено указом президента Росії Володимира Путіна 5 квітня 2016 року. Структура включає власне війська Нацгвардії (колишні внутрішні війська МВС), а також регіональні загони СОБР і ОМОН (укр. СЗШР і ЗМОП).

Як повідомляв УНІАН, антикорупційні мітинги відбулися 26 березня по всій Росії. Протести були пов'язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомість керівника уряду Дмитра Медведєва. У більшості міст акції не вдалося узгодити.

У Москві на акції проти корупції було затримано понад 500 осіб.