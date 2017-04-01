Пєсков про вбивство Вороненкова у Києві: жахлива трагедія

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков висловив надію на те, що українська сторона зможе провести необхідне розслідування вбивства екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ABC News, передає Газета.ru.

"Це жахлива трагедія, й ми насправді — ми сподіваємося, що українська сторона зможе провести необхідне розслідування цього. Це справжня трагедія", — заявив Пєсков.

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"І ми жалкуємо його сім'ю, його дітей. І ми сподіваємося, що буде проведено необхідне розслідування", — сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня в центрі Києва внаслідок стрілянини колишній депутат Держдуми РФ Вороненков, який отримав українське громадянство, був убитий, його охоронець та кілер отримали поранення. Незабаром вбивця Вороненкова помер на операційному столі.

Ймовірний спільник вбивці екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова Ярослав Левенець вже оголошений в розшук.