Трускавецька міськрада на Львівщині прийняла звернення до президента щодо звільнення голови НКРЕКП Вовка

4 квітня відбулася позачергова сесія Трускавецької міської ради, на якій депутати ухвалили звернення до Президента України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), яке підготувала фракція УКРОП. Міськрада вимагає скасувати абонплату за газ, запроваджену з 1 квітня, та звільнити голову НКРЕКП Дмитра Вовка. Документ зачитала голова фракції «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» у міській раді Трускавця Зоряна Домбровська. За звернення проголосували 16 депутатів, один утримався.

У документі підкреслюється, що депутати Трускавецької міської ради вважають дії НКРЕКП і влади, що їх покриває, шкідницькими.

«Мотивуючи таке рішення (про встановлення абонплати за газ. – Ред.) начебто необхідністю підвищити прозорість тарифоутворення та стимулювати громадян економити паливо, регулятор насправді вкотре подбав про інтереси олігархів, які фактично монополізували забезпечення населення не лише електрикою, а й газом», – йдеться в тексті.

«Крім того, депутати вимагають створити тимчасову депутатську комісію у Верховній Раді України і спільно з НАБУ розпочати розслідування щодо корупційних дій членів НКРЕКП та дій тих чиновників, які причетні до призначення голови та членів Національної комісії. Також Трускавецька міська рада просить переглянути доцільність існування НКРЕКП», – зазначила Зоряна Домбровська.

Трускавецька міська рада першою на Львівщині ухвалила звернення про скасування абонплати за газ. 5 квітня це питання розглянуть на позачерговій сесії Львівської обласної ради. На засіданні президії облради його виніс на порядок денний голова фракції УКРОП Петро Жукровський.