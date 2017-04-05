Трускавецька міськрада на Львівщині прийняла звернення до президента щодо звільнення голови НКРЕКП Вовка

12:08, 05 квітня 2017
Політика
252 0

Документ підготувала фракція УКРОП.

false

4 квітня відбулася позачергова сесія Трускавецької міської ради, на якій депутати ухвалили звернення до Президента України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), яке підготувала фракція УКРОП. Міськрада вимагає скасувати абонплату за газ, запроваджену з 1 квітня, та звільнити голову НКРЕКП Дмитра Вовка. Документ зачитала голова фракції «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» у міській раді Трускавця Зоряна Домбровська. За звернення проголосували 16 депутатів, один утримався.

У документі підкреслюється, що депутати Трускавецької міської ради вважають дії НКРЕКП і влади, що їх покриває, шкідницькими.

«Мотивуючи таке рішення (про встановлення абонплати за газ. – Ред.) начебто необхідністю підвищити прозорість тарифоутворення та стимулювати громадян економити паливо, регулятор насправді вкотре подбав про інтереси олігархів, які фактично монополізували забезпечення населення не лише електрикою, а й газом», – йдеться в тексті.

«Крім того, депутати вимагають створити тимчасову депутатську комісію у Верховній Раді України і спільно з НАБУ розпочати розслідування щодо корупційних дій членів НКРЕКП та дій тих чиновників, які причетні до призначення голови та членів Національної комісії. Також Трускавецька міська рада просить переглянути доцільність існування НКРЕКП», – зазначила Зоряна Домбровська.

Трускавецька міська рада першою на Львівщині ухвалила звернення про скасування абонплати за газ. 5 квітня це питання розглянуть на позачерговій сесії Львівської обласної ради. На засіданні президії облради його виніс на порядок денний голова фракції УКРОП Петро Жукровський.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Львів#НКРЕКП#партія УКРОП