Львівська облрада вимагає звільнення голови НКРЕКП

5 квітня депутати Львівської облради ухвалили звернення до Президента, Кабінету Міністрів, Голови Верховної Ради України, очільника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Генеральної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції. Депутати вимагають негайно скасувати абонентську плату для населення за підключення до системи газопостачання.

Питання вніс на порядок денний позачергової сесії голова фракції УКРОП у обласній раді Петро Жукровський.

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«Середня плата за споживання газу може зрости у 2-5 разів, передусім для тих, хто не має лічильника, використовує блакитне паливо лише для приготування їжі та користується послугами невеликих газорозподільних компаній. Найбільш відчутно ця новація вдарить по найбідніших громадянах, яких в Україні, за оцінками ООН, 60%. Постраждають навіть ті, хто споживає газ сезонно», – зазначив Петро Жукровський.

В ухваленому документі наголошується, що у разі, якщо громадяни мовчатимуть та підкоряться рішенню НКРЕКП, незабаром таку саму схему застосують і щодо електроенергії, водопостачання, водовідведення тощо. Депутати підкреслюють, що рішення Національної комісії є необґрунтованим та не відповідає нормам чинного законодавства. Крім того, питання не було винесене на громадське обговорення, не проводилася попередня аналітична робота, не враховувалися сучасні тенденції ринку природного газу.

Депутати вимагають негайного скасування постанови НКРЕКП, яка запроваджує абонентську плату за газ із 1 квітня, а не просто призупинення рішення, а також наполягають на проведенні невідкладної ротації складу регулятора і звільненні його голови Дмитра Вовка.