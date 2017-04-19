Насіров не отримає свої паспорти – їх зберігатимуть у ДМС

Паспорт для виїзду за кордон та дипломатичний паспорт відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова будуть направлені на зберігання до Державної міграційної служби України. Про це йдеться у повідомленні на сторінці САП у Facebook.

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У прокуратурі зазначили, що за наслідками розгляду Апеляційним судом міста Києва 19 квітня апеляційної скарги захисника Насірова на ухвалу слідчого судді про арешт майна, вилученого під час обшуку за місцем мешкання підозрюваного в смт Козин, скасовано ухвалу суду першої інстанції та частково задоволено апеляційну скаргу в частині повернення окремих речей, вилучених під час обшуку.

"В частині повернення, серед інших речей, паспортів для виїзду за кордон та дипломатичного паспорту інформуємо, що на виконання ухвали слідчого судді від 07.03.2017 про застосування до Насірова запобіжного заходу, вказані паспорти будуть направлені до Державної міграційної служби України, де будуть зберігатись", - йдеться у повідомленні.

Водночас, картка для реєстрації та голосування в системі інформаційного обслуговування народних депутатів України, посвідчення народного депутата, а також тимчасове посвідчення народного депутата будуть направлені до Верховної Ради України.

"Разом з тим, все майно, на яке може бути накладено стягнення з метою відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням, залишено під арештом", - зауважили у САП.

Як повідомляв УНІАН 19 квітня, апеляційний суд Києва частково задовільнив клопотання адвокатів відстороненого голови ДФС Романа Насірова – повернути йому вилучені під час обшуку документи, а саме паспорт громадянина, закордонні паспорти та ідентифікаційний код.

Таким чином було скасовано частково дію однієї постанови Солом'янського суду Києва про вилучення майна. Водночас залишається чинною постанова суду про визнання Насірова невиїзним, за якої він має здати всі документи до правоохоронних органів.

2 березня детективи НАБУ затримали Насірова та повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Насіров підозрюється в тому, що у період з травня 2015 року по березень 2016 року ухвалив низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами, задіяних у так званій «газовій схемі Онищенка», що призвело до завдання державі збитків на загальну суму 2,019 млрд грн.

Слідчі дії відбувалися в рамках розслідування фактів розкрадання коштів під час видобутку та продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн.

16 березня у САП повідомили, що заставу в розмірі 100 млн грн за Насірова внесли його дружина та тесть, пізно ввечері 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.