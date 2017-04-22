Рішення суду в Гаазі у справі проти Росії наблизило Україну до притягнення Кремля до відповідальності – Клімкін

Рішення Міжнародного суду ООН у справі «Україна проти Росії» однозначно наблизило момент притягнення Кремля до відповідальності за його протиправні дії міжнародного масштабу.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна щодо оголошеного 19 травня рішення Міжнародного суду ООН про часткове задоволення запиту України про застосування тимчасових запобіжних заходів стосовно Росії.

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Також міністр заявив, що рішення суду ООН стало справжнім ударом для позицій Росії на світовій арені та похитнуло довіру до неї як постійного члена Ради безпеки ООН.

«Деякі коментатори висловили сумніви щодо нашої наполегливості використовувати термін «тероризм», бо це, на їхню думку, шкодить справі України. Ми відстоюватимемо застосування саме цього терміну, навіть якщо задля цього нам доведеться віднаходити значно переконливіші докази для захисту своєї позиції. Бо нашою метою є захист прав і безпеки громадян України», - наголосив Клімкін.

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За його словами, Україна безперечно задоволена тим, що Міжнародний суд ООН підтримав позов проти Росії у частині порушення прав людини.

«Згідно з рішенням Суду, Росія зобов’язана припинити ці протиправні дії. Ми також вітаємо чіткий припис стосовно того, що Росія повинна відмовитися від політики расової дискримінації, зокрема щодо етнічних кримських татар та українців. Протягом останніх трьох років Україна доклала чималих зусиль, щоб захистити права громадян України на окупованому Москвою Кримському півострові», - сказав міністр.

Він нагадав, що запит України про застосування тимчасових заходів до РФ за Конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму не було підтримано.

«Ми поважаємо це рішення та розуміємо, що вимоги до рівня доказової бази у цій справі є високими. Визнаємо, що представлені докази для доведення свідомого наміру Росії здійснювати вбивства цивільних осіб виявились для Суду недостатніми. Водночас важливо, що власне надання Росією підтримки бойовикам не ставиться під сумнів», - зазначив глав МЗС України.

При цьому він висловив переконання, що «той, хто незаконно надсилає регулярні війська, зброю та найманців, повністю усвідомлює, що все це може бути використане проти цивільних осіб у терористичних актах».

Клімкін запевнив, що Україна подвоїть зусилля для зібрання доказів, необхідних для винесення Міжнародним судом ООН рішення стосовно РФ за Конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму.

«У визначений термін вони будуть представлені Міжнародному суду. Судове рішення лише посилило нашу рішучість домогтися притягнення Росії до відповідальності за її злочини світового масштабу, скоєні за останні три роки на суверенній території України», - наголосив міністр.

Він констатував, що вперше за всю історію існування Міжнародний суд ООН розглядав справа щодо терористичної діяльності, фінансованої державою.

«Ми задоволені тим, що первинну юрисдикцію Міжнародного суду ООН у цій сфері було підтверджено. Переконаний, що рішення Суду у цій справі збереже життя багатьом цивільним особам не лише в Україні сьогодні, але у всьому світі протягом наступних десятиліть», - підкреслив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН у Гаазі 19 квітня оголосив рішення, яким частково задовольнив запит України про застосування тимчасових запобіжних заходів стосовно Росії. Заходи стосуються Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (CERD).

Суд вказав, що Росія повинна утриматися від того, щоб продовжувати обмежувати можливість кримським татарам зберегти свої інституції, в тому числі Меджліс. Також суд прийняв рішення, згідно з яким Росія повинна гарантувати доступність освіти українською мовою.

Щодо звинувачень РФ у порушенні норм Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму суд вирішив, що Україна не надала достатньо доказів, які були б суттєвою базою для застосування тимчасових запобіжних заходів.

Позов до Міжнародного суду ООН Україна подала 16 січня 2017 року з метою притягнення Росії до відповідальності за підтримку тероризму на сході України і дискримінацію етнічних українців і кримських татар в окупованому Криму.

12 травня Суд визначить подальші кроки в розгляді справи "Україна проти Росії".