Кириленко прокоментував ймовірний приїзд до Києва російського репера, який гастролював у Криму

Російський репер "Баста" (Михайло Вакуленко), який у 2015 році виступав в окупованому Росією Криму, може не приїхати з концертом до Києва. Про це на своїй сторінці у Twitter написав віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко.

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"Переконаний, що російський репер "Баста" так само не виступить у Києві, як й інші російські співаки та актори, що виступали в окупованому Криму", - йдеться у його повідомленні.

Переконаний,що російський репер "Баста"так само не виступить у Києві, як і інші російські співаки та актори,що виступали у окупованому Криму — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 25 апреля 2017 г.

Як повідомляв УНІАН, відомий російський реп-виконавець "Баста" 17 червня виступить у Києві. Журналісти звернулися в СБУ з питанням про те, чи приймалося рішення про заборону для цього артиста в'їжджати в Україну у зв'язку з порушенням українського законодавства.

"Станом на 20 квітня 2017 року рішення про заборону на в'їзд в Україну вказаної вами персони Службою безпеки України не приймалося", - йдеться у відповіді на запит журналістів "Апострофа".