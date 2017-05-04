Боротьба за Крим змусить росіян піти звідти з ганьбою – Геращенко

Боротьба за тимчасово окупований Крим рано чи пізно змусить росіян піти звідти з ганьбою.

Про перший заступник голови Верховної Ради, член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко написала у Facebook, коментуючи рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо ситуації в Криму.

«Рішення Ради Міністрів РЄ по Криму дуже важливе. По суті, це перше таке жорстке і недвозначне саме рішення, а не "занепокоєння" з вимогою до порушника всіх міжнародних принципів - РФ - припинити порушення прав кримських татар, негайно відновити діяльність Меджлісу і допустити лідерів кримських татар на окупований півострів. Також там звучить вимога допуску моніторингових місій і комісара (Ради Європи) з прав людини, які, згідно свого мандату, повинні моніторити дотримання прав людини і чиї рапорти можуть братися до уваги міжнародними судами», - написала вона.

Геращенко також зазначила, що ухвалення Комітетом міністрів Ради Європи такого рішення стало можливим завдяки активній позиції української влади, президента, МЗС, дипломатів, політиків, лідерів кримських татар і правозахисних організацій.

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«Також важливим аргументом стали проміжні рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі, наші постійні апеляції до Генсека РЄ з вимогою тиску на РФ і деокупації Криму. На всіх майданчиках ми піднімаємо питання Криму, проблему мілітаризації півострова, непорушення прав кримських татар і українців, репресій, політв'язнів, застосування каральної медицини проти лідерів кримських татар, арешти журналістів і "диверсантів". Вода камінь точить. Наша спільна боротьба за Крим рано чи пізно змусить росіян піти звідти з ганьбою. Я в це вірю. І разом з колегами докладу всіх зусиль, аби Крим залишався на порядку денному всіх міжнародних майданчиків. І ключове: Крим на Донбас не міняємо! Росіянам прийдеться віддати Україні і Крим, і Донбас. З ганьбою», - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення стосовно ситуації в АР Крим та Севастополі.

У рішенні Росію, серед іншого, закликають забезпечити безперешкодний доступ правозахисників, і зокрема, комісара РЄ з прав людини до тимчасово окупованого Криму для здійснення моніторингу щодо дотримання прав людини.

Також Комітет міністрів РЄ закликав скасувати рішення про заборону Меджлісу і про заборону лідерам Меджлісу в’їзду до Криму.