РФ все ще вивчає проміжне рішення суду ООН у справі "Україна проти Росії"

У Росії компетентні відомства все ще вивчають проміжне рішення Міжнародного суду ООН у справі «Україна проти Росії».

Про це заявила на брифінгу в незаконно анексованому РФ Севастополі офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

«Що стосується Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, то хотілося б відзначити наступне: Міжнародний суд зайняв принципову позицію та не підтримав численні добре відомі заяви української сторони про нібито так звану «агресію», «окупацію» Криму, що мають місце, як такі, що не належать до суті розгляду», - заявила вона.

Захарова відзначила, що «суд не підтримав жоден із тимчасових заходів, запитаних Україною, як і основну в цій частині тезу українського позову про те, що Росія здійснює політику культурної ідентичності української та кримськотатарської громади».

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Вона стверджує, що «в тексті рішення суду немає жодного слова про репресії, гоніння з боку Росії стосовно кримських татар і українців, які проживають у Криму, як і про вимогу скасувати заборону Меджлісу кримськотатарського народу».

«В даний час рішення Міжнародного суду вивчається додатково компетентними російськими відомствами й установами. За необхідності ми будемо його далі коментувати», - сказала представниця МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН у Гаазі 19 квітня оголосив рішення, яким частково задовольнив запит України про застосування тимчасових заходів щодо Росії. Суд вказав, що Росія має утриматися від продовження обмеження щодо можливості кримських татар зберегти свої інституції, включаючи Меджліс.

Разом з тим суд вирішив, що Україна не надала достатньої кількості доказів, які стали б суттєвою базою для застосування тимчасових заходів, що стосуються порушення Росією Конвенції про заборону фінансування тероризму.

Україна в рамках позову до Росії просила Міжнародний суд ООН ввести тимчасові заходи, спрямовані на недопущення продовження порушень прав людини з боку РФ на період розгляду судом справи по суті, з метою захисту цивільного населення в тимчасово окупованому Криму та на Донбасі.