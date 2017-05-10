У МВС порівняли роботу поліції на День перемоги у Дніпрі з діями правоохоронців в Одесі 2 травня 2014-го

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий порівняв роботу поліції під час проведення масових заходів до Дня Перемоги 9 травня у Дніпрі з діями правоохоронців в Одесі 2 травня 2014 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МВС, Яровий зазначив, що керівники поліції у Дніпропетровській області показали абсолютну неспроможність керувати ситуацією.

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«Ви не розумієте завдань, які стоять перед державою. Ви абсолютно не впоралися зі своєю роботою. «Договорняки», які були 2 травня три роки тому, – ми бачили, чим все це закінчилось. І за аналогічним шляхом ви пішли. Ваша роль у цій ситуації була нульова. Абсолютне неволодіння обстановкою», – підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 10 травня після попереднього розгляду інцидентів і провокацій у Дніпрі 9 травня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підписав накази про звільнення керівників поліції Дніпропетровщини.

Зокрема, підписано накази про звільнення керівника Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області Ігоря Репешка та керівника поліції міста Дніпро Андрія Бідила та їхніх заступників щодо забезпечення громадської безпеки.

Нагадаємо, у Дніпрі 9 травня під час ходи до монумента Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, охороною і поліцією виникли сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали декілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала швидка допомога.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що ГПУ почала розслідування співробітництва поліції з «тітушками», які напали на учасників АТО в Дніпрі 9 травня.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.