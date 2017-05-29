У Полтаві сьогодні суд продовжить слухання у справі Кернеса

Київський райсуд Полтави сьогодні, 29 травня, продовжить розгляд справи мера Харкова Геннадія Кернеса. Як повідомляє "112 Україна", на сьогоднішньому засіданні прокурор Ганилов повинен представити заяву про відвід судді, крім цього продовжиться допит свідків.

Зазначимо, у справі Кернеса проходить всього 74 свідка, під присягою суду із них перебувало 60 осіб.

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Нагадаємо, Кернеса і його охоронців Віталія Блинника і Євгена Смицького звинувачують у викраденні, тортурах і погрозах вбити активістів харківського Євромайдану Олександра Кутянина і Сергія Ряполова.

Кернес заявляє, що кримінальна справа проти нього сфабрикована.