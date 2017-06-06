"Відродження" виступає за відкритий конкурс при виборі Омбудсмена – Хомутиннік

Про це заявив керівник депутатської групи «Партія «Відродження» Віталій Хомутиннік, коментуючи майбутні вибори Уповноваженого ВРУ з прав людини.

За його словами, потрібно передбачити відкритий конкурс для кандидатів на цю посаду, повідомляє прес-служба партії.

«Сьогодні в законодавстві не прописаний ні відкритий конкурс, ні можливість для висунення кандидатів від правозахисних організацій, ні чіткі механізми контролю за діяльністю Омбудсмена з боку громадянського суспільства. Якщо у парламентської більшості є голоси за затвердження своєї кандидатури, то, можливо, варто проголосувати і ті зміни в законі, на яких наполягають правозахисники», – вважає Віталій Хомутиннік.

Він також зазначив, що в разі, якщо вибори нового Омбудсмена пройдуть шляхом «кулуарних домовленостей», Україна ризикує втратити високий статус цього державного інституту від міжнародної спільноти.

«Нагадаю, що Європейська мережа національних інститутів з прав людини, яка об’єднує 40 Омбудсменів Європи, направила відкрите звернення керівництву Верховної Ради України. У ньому висловлюється стурбованість з приводу процедури відбору і висунення кандидатів на посаду українського омбудсмена. Якщо вимоги до відкритості відбору, проведення консультацій з представниками громадянського суспільства і правозахисних організацій будуть порушені, то підкомітет ООН, що займається акредитацією Омбудсменів, знизить статус представника України. Нагадаю, на сьогодні в України сертифікат з найвищої акредитацією – клас А», – сказав Віталій Хомутиннік.

Нагадаємо, вибори Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повинні були відбутися 6 червня 2017 року парламенті. Однак, були перенесені на невизначений термін. Як повідомив під час засідання Погоджувальної ради спікер парламенту Андрій Парубій, розгляд питання про обрання Омбудсмена переноситься, оскільки НАЗК ще не завершило спецперевірку кандидатів на цю посаду.