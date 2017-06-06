В БПП звинувачують Тимошенко у держзраді і вимагають від НАБУ провести розслідування

Фракція “Блоку Петра Порошенка” закликає антикорупційні відомства розглянути питання щодо ознак державної зради і корупційної складової у газових контрактах, підписаних у 2009 році на той час прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції “БПП” Артур Герасимов заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів парламентських комітетів.

“Ми вимагаємо, щоб незалежні новостворені антикорупційні органи — НАБУ, антикорупційна прокуратура - негайно і публічно почали розбиратися в ситуації і протягом двох тижнів поінформували парламент про результати”, - сказав Герасимов.

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“Ми закликаємо комітет Верховної Ради з національної безпеки та оборони й антикорупційний комітет негайно викликати колишнього прем’єр-міністра Юлію Тимошенко і розглянути питання державної зради і корупційної складової газового контракту 2009 року”, - додав Герасимов.

За його словами, підписані контракти - “це не просто злочин проти українського народу, це зрада національних інтересів України, яка мало не знищила країну”.

Герасимов нагадав, що, згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, передбачений газовим контрактом від 2009 року принцип «бери або плати» був «грабіжницьким для України».

За його словами, “першою війною, яку Путін оголосив Україні, була “газова” війна”.

Герасимов підкреслив, що підписаний Тимошенко контракт “був ударом у спину”.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу НАК «Нафтогаз України» про перегляд ціни за укладеним у 2009 році контрактом на закупівлю газу у «Газпрому» з урахуванням ринкових умов.

Також окремим рішенням Стокгольмського арбітражу скасовано вимогу «Газпрому», згідно з якою Україна повинна була щорічно купувати 52 млрд куб. м газу, або оплачувати його вартість, навіть не вибираючи весь обсяг (принцип «бери або плати»).

Крім того, задоволено вимогу «Нафтогазу» і повністю скасовано заборону з боку «Газпрому» на реекспорт природного газу.