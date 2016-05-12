Портнов розповів про віллу в Дубаї, на якій помітили екс-генпрокурора Ярему

Колишнього генерального прокурора України Віталія Ярему помітили на віллі в готелі Jumeirah Dar Al Masyaf. Про це у своєму Facebook пише український політик і колишній заступник глави адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов.

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"Прямо зараз запрошую всіх бажаючих безкоштовно відпочити на одній із найдорожчих вілл у готелі JUMEIRAH DAR AL MASYAF в Дубаї, в якій вчора зі свитою непомітно оселився колишній Генеральний прокурор України Віталій Ярема", - пише Портнов.

Він додав, що вартість вілли в цьому готелі коливається від двох до семи тисяч доларів на добу.

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Нагадаємо, Віталій Ярема написав заяву про відставку після критики у Верховній Раді, зокрема, і від "Блоку Петра Порошенко", в лютому 2015 року. Після нього ГПУ очолив Віктор Шокін.