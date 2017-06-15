ЄС не посилюватиме санкції проти Росії найближчим часом - МЗС Швеції

Міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом наголошує, що питання про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації не перебуває на порядку денному Європейського Союзу, проте ЄС готовий підтримувати чинні санкції. Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на спільній прес-конференції з главами зовнішньополітичних відомств України Павлом Клімкіним та Литовської Республіки Лінасом Лінкявічюсом в Адміністрації президента України.

Читайте такожЄвросоюз продовжить чинні санкції проти РФ – Лінкявічюс"Перш за все важливо, що ми маємо трансатлантичну єдність, коли доходить до аналізу та готовності здійснити кроки у зв'язку з ситуацією на Донбасі та в Криму", - зауважила Вальстрьом.

"Я думаю, що ми будемо дотримуватися того санкційного режиму, який ми вже запровадили. Я не думаю, що реалістично вірити в те, що ми у короткостроковій перспективі побачимо готовність усіх країн-членів посилювати (санкції)", - додала вона.

"Якщо ви питаєте у нас двох, Литви і Швеції, ми скоріше перебуватимемо на передовій і наводитимемо докази для цього, але це питання не перебуває на порядку денному на сьогодні", - наголосила Вальстрьом.

Глава МЗС Литви сказав, що раніше "ми мали дуже гарну практику поєднання санкційної політики з попередньою американською адміністрацією". "І я сподіваюся, що ми продовжимо в тому ж дусі. Я дійсно вітаю заяву держсекретаря Рекса Тіллерсона, тому я переконаний, що ми матимемо цей конструктивний підхід також і в майбутньому", - наголосив Лінкявічюс.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 14 червня, державний секретар США Рекс Тіллерсон наголосив, що посилення санкцій проти РФ повинно відбуватися лише за рівноцінної участі інших союзників.

Сенат США 14 червня проголосував за нові санкції проти Росії, ініціативу підтримали 97 сенаторів, двоє виступили проти. Сенатори пропонують доповнити перелік фізичних осіб, проти яких запроваджені санкції, росіянами, які причетні до корупції, порушення прав людини, постачання зброї силам президента Сирії Башара Асада. Нові санкції торкнуться юридичних осіб у сферах видобутку вугілля, металургії та транспорту.

Члени Сенату також виступили за покарання осіб, які можуть бути причетними до кібернападів на США.

Нові санкції сенатори позиціонують як покарання для Росії за її дії на міжнародній арені – ймовірне втручання в американські вибори у 2016 році, анексію Криму, підтримку режиму сирійського президента Асада. У Сенаті також виступають за те, щоб президент США не міг без схвалення Конгресу пом’якшувати або скасовувати санкції.

Щоб нові санкції набули чинності, їх ще мають підтримати у Палаті представників, а також повинен підписати президент США Дональд Трамп.