"Якби не було Криму, вигадали б ще щось": Путін прокоментував голосування Сенату США про санкції проти РФ

Президент Росії Володимир Путін назвав голосування Сенату Сполучених Штатів про посилення санкцій проти РФ свідченням довготривалої внутрішньополітичної боротьби в США і висловив думку, що це відбувається «на голому місці».

Про це він сказав під час спілкування з росіянами в ході чергової «прямої лінії».

«Історія Росія показує, що ми, як правило, жили під санкціями, починаючи з того моменту, коли Росія почала вставати на ноги і почуватися міцною. Коли наші партнери в світі відчули в особі Росії серйозного конкурента, то під різними приводами запроваджувалися якісь обмеження. Це було протягом усієї нашої історії. Я вже не кажу навіть про радянські часи, а й раніше це було», - заявив Путін.

«Зараз ми знаємо, що в Сенаті США знову законопроект виник з приводу посилення цих санкцій. До речі кажучи, чому? Адже нічого такого не відбувається екстраординарного. У зв'язку з чим на голому місці почали говорити про ці санкції? Це, звичайно, є і свідчкенням довготривалої внутрішньополітичної боротьби в Штатах. Але, тим не менш, це відбувається, я вважаю, на голому місці. Якби не було Криму, не було б інших проблем, вигадали б ще щось для стримування Росії», - стверджує російський лідер.

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Як повідомляв УНІАН, Сенат США в середу проголосував за нові санкції проти Росії, ініціативу підтримали 97 сенаторів, двоє виступили проти.

Документ, який підтримали сенатори з обох партій, законодавчо закріплює і підсилює 6 чинних актів, підписаних попереднім президентом США Бараком Обамою.

Сенатори також пропонують доповнити перелік фізичних осіб, проти яких запроваджено санкції, росіянами, які причетні до корупції, порушень прав людини, постачання зброї силам президента Сирії Башара Асада. Нові санкції торкнуться юридичних осіб у галузі видобутку вугілля, металургії та транспорту.

Члени Сенату також виступили за покарання осіб, які можуть бути причетні до кібератаки на США.

Нові санкції сенатори позиціонують як покарання для Росії за її дії на міжнародній арені - ймовірне втручання в американські вибори в 2016 році, анексію Криму, підтримку режиму сирійського президента Асада. У Сенаті також виступають за те, щоб президент США не міг без схвалення Конгресу пом'якшувати або скасовувати санкції.

Щоб нові санкції набрали чинності, їх ще повинні підтримати в Палаті представників, а також має підписати президент США Дональд Трамп.

Перед голосуванням державний секретар США Рекс Тіллерсон закликав сенаторів не обмежувати Білий дім у можливості налагодити діалог з Кремлем.