Трамп під час зустрічі з Порошенком неправильно назвав Україну - Washington Post

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Білому домі допустив лінгвістичну помилку, вживши слово "Україна" з визначеним артиклем «the» (the Ukraine). Про це пише The Washington Post.

Під час зустрічі Трамп необачно сказав: "Це велика честь бути разом з президентом України, в яку ми всі були дуже залучені" ("it's a great honor to be with President Poroshenko of the Ukraine", - досл.)".

Як відзначають журналісти видання, використання артикля "the" в Україні є проблемною вже кілька років. І хоча це зрозуміла помилка, вона є однією з тих, які дратують українців через геополітичні наслідки.

Автор статті стверджує, що подібна помилка викликає таку негативну реакцію в українців, так як визначений артикль в поєднанні з цим топонімом є відсиланням до старослов'янського слова «окраїна», і тому «the Ukraine» з вуст Трампа, звучить так, ніби про Україну варто говорити лише у зв'язку з її сусідом - Росією, і ставить сумніви в її суверенності, припускає газета.

"Деякі країни включають використання певних артиклів в своїх офіційних іменах і назвах. Зазвичай це стосується назв географічних об'єктів чи політичних організацій. Наприклад, Сполучені Штати Америки, Сполучене Королівство, Згідно CIA World Fact Book, тільки Багами і Гамбія офіційно мають артикль у своїх назвах", - йдеться в статті.

Проте використання "the Ukraine" в англійській мові було досить поширеним протягом десятиліть. У зв'язку з чим навіть після здобуття незалежності та розпаду СРСР країні доводилося чітко вказувати відсутність "the" у назвах більшості новинних публікацій.

Чому артикль так прив'язався до України важко сказати, але можливо причина криється в історії країни, пише автор статті.

"У період 1919-1991 Україна була частиною СРСР і носила назву the Ukrainian Soviet Socialist Republic в англійській мові. Можливо це і послужило прив'язки артикля до назви країни. Альтернативною версією може бути етимологія слова "Україна", - наголошується в статті.

Автор статті також нагадав, що попередні лідери США також здійснювали подібну помилку, в тому числі Барак Обама до 2014 року.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко заявив, що повністю задоволений переговорами з вищим керівництвом США.