Фріз закликала ВР ухвалити закон про встановлення відповідальності за злочини проти військових

Голова постійної делегації України в Парламентській Асамблеї НАТО, народний депутат фракції «Блок Петра Порошенка» Ірина Фріз заявляє про необхідність ухвалення в цілому законопроекту «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за злочини проти військовослужбовців Державної прикордонної служби України, Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління Державної охорони України» (№ 1174).

Про це Фріз написала на своїй сторінці у Facebook.

«Підрив автівки в Києві з військовослужбовцем МО України ставить питання негайного прийняття законопроекту 1174, що встановлює відповідальність за злочини проти військовослужбовців та членів їх родин у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Він був прийнятий у першому читанні 16 червня 2015(!) року та готовий до розгляду у другому читанні та в цілому», - зазначила вона.

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«Подальше зволікання в умовах терору російської агентури в українських містах, що зростає разом з розумінням Москвою провалу кремлівської збройної агресії проти України, є неприпустимим та злочинним», - додала Фріз.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на розі вулиць Соломʼянська та Олексіївська сьогодні, 27 червня, вранці вибухнув автомобіль «Мерседес», загинув водій.

Пізніше у МВС повідомили, що під час вибуху автомобіля сьогодні в Києві загинув військовослужбовець, а подію кваліфіковано як теракт.

Нагадаємо, 16 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за злочини проти військовослужбовців Державної прикордонної служби України, Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління Державної охорони України» (№ 1174).

За дане рішення проголосували 236 із 304 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.