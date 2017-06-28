ГПУ працює над черговим поданням щодо зняття недоторканності з нардепа - Луценко

Генеральна прокуратура України працює над черговим поданням про зняття депутатської недоторканності з народного депутата.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

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«В День Конституції працюємо над черговим поданням про зняття депутатської недоторканності з народного депутата. Рахуємо дні, щоб вкластися в процедуру до канікул Верховної Ради. Сподіваюся, що більшість депутатів знайде можливість позитивно проголосувати на комітеті і в залі, щоб правоохоронці мали можливість для встановлення істини. Але ще краще було би внести на розгляд ВР поправку до Конституції про скасування феодальної по суті своїй норми про депутатську недоторканність. Тим більше, що Конституційний суд вже погодив текст змін», - написав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час урочистостей з нагоди Дня Конституції України в Києві президент Петро Порошенко висловив сподівання, що Верховна Рада в недалекому майбутньому скасує депутатську недоторканність.