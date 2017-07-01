Порошенко бере участь у церемонії прощання з колишнім канцлером ФРН Колем у Страсбурзі (фото)

Президент України Петро Порошенко прибув до Страсбурга для участі у церемонії вшанування пам'яті видатного німецького політика канцлера ФРН в 1982-1998 роках Гельмута Коля.

Про це повідомляється в ефирі телеканалу "112 Україна".

Також на церемонію прибув міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Як повідомляє Deutsche Welle, європейський державний акт прощання з Колем став першою такою церемонією в історії Євросоюзу згідно з останньою волею екс-канцлера.

Церемонія стартувала о 12:00 за київським часом, вона триватиме дві години.

Труна з тілом покійного у залі Європарламенту прикрита прапором ЄС.

Згідно з офіційним повідомленням уряду ФРН, на церемонії прощання у Страсбурзі виступить канцлер Німеччини Ангела Меркель. Прощальні промови виголосять голова Європарламенту Антоніо Таяні, голова Європейської Ради Дональд Туск, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, президент Франції Еммануель Макрон та екс-президент США Білл Клінтон.

Після жалобної церемонії у Страсбурзі труну гелікоптером доставлять до Німеччини, завантажать на корабель та у супроводі флотилії Рейном перевезуть у собор міста Шпаєр. Вдень там відбудеться панахида, а ввечері - на площі перед собором - прощання з військовими почестями.

Як повідомляв УНІАН, Коль помер 16 червня у віці 87 років. Коля називали «архітектором» возз’єднання Німеччини.

Він найдовше в історії сучасної Німеччини обіймав посаду канцлера - з 1982 по 1998 рік - та був рушійною силою щодо введення єдиної європейської валюти євро, переконавши німецьких скептиків відмовитися від марки.