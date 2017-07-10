Порошенко запропонував нардепам розглянути законопроекти щодо судової реформи на цьому пленарному тижні - І. Луценко

Президент України пропонує Верховній Раді на поточному пленарному тижні завершити розгляд проектів законів щодо продовження судової реформи. Про це представник президента України у парламенті Ірина Луценко заявила на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту, повідомила прес-служба «Блоку Петра Порошенка».

«На минулому пленарному тижні парламентом було прийнято в першому читанні за основу важливі законодавчі ініціативи у сфері судової реформи. Йдеться про внесений президентом України та визначений ним як невідкладний проект закону № 6232 щодо змін до ряду кодексів України та проект № 6427-д «Про Конституційний суд України». Вказані законопроекти, а також пов’язані з ними проекти законів № 6233 та № 5425, якими пропонуються зміни до Митного та Бюджетного кодексів України, потребують розгляду на поточному пленарному тижні», – заявила Луценко.

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За її словами, на розгляд сесійної зали також необхідно винести президентський проект закону №6149, спрямований на оновлення ряду положень Кримінального процесуального кодексу України у зв’язку з ратифікацією парламентом на початку червня 2017 року Третього та Четвертого додаткових протоколів до Європейської конвенції про видачу правопорушників.

«Також хочу звернути увагу, що на розгляді Верховної Ради України перебувають законодавчі ініціативи президента України№ 0150 і № 0151 про ратифікацію Конвенції Ради Європи про комплексний підхід до питань безпеки, охорони та послуг під час футбольних матчів та інших спортивних заходів та денонсацію попередньої Конвенції, яка регулювала відповідні питання, а також № 0152 «Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво»», – сказала Луценко.

Як повідомляв УНІАН раніше, генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що процес створення в Україні спеціалізованого антикорупційного суду, де розглядали б справи проти високопосадовців, може затягнутися років на три. Тому він пропонує створити такий суд вже на базі існуючого, попередньо відновивши його склад.

"Я вважаю, що спеціалізовані антикорупційні судді повинні існувати. Тому що на сьогоднішній день у нас є проблема не тільки з якістю суддів (я про це не можу згідно із законодавством говорити), але і щодо їх кількості. Ви знаєте, що в Печерському суді є тільки шість суддів, які можуть розглядати кількасот (приблизно 800) найбільш резонансних справ? Я це знаю. Я з цим змушений стикатися", - нарікав генпрокурор.