ВР планує вдосконалити реабілітацію жертв репресій комуністичного режиму 1917-1991 років

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років (№6574).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 245 народних депутатів із 359, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом назва Закону "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні" змінюється на "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років". Зміни вносяться і до преамбули цього закону.

Зокрема, законом встановлюється, що його метою є відновлення історичної справедливості, встановлення порядку реабілітації репресованих осіб та осіб, які потерпіли від репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, відновлення їх політичних, соціальних, економічних та інших прав, визначення порядку відшкодувань шкоди, завданої цим особам унаслідок репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, недопущення повторення злочинів тоталітарних режимів.

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Пропонується встановити, що реабілітованими визнаються особи, які до 24 серпня 1991 року були обвинувачені або яким було призначено покарання за рішенням позасудового органу незалежно від діяння або мотивів обвинувачення чи призначення покарання; щодо яких до 24 серпня 1991 року були здійснені репресії у формах, визначених статтею 2 цього Закону, за рішенням іншого репресивного органу, якщо встановлено факт здійснення репресій проти таких осіб з класових, національних, політичних, релігійних, соціальних мотивів.

Крім того, йдеться про осіб, щодо яких до 24 серпня 1991 року були здійснені репресії за рішенням іншого репресивного органу, якщо встановлено недоведеність вини таких осіб у скоєнні злочину або адміністративного правопорушення.

Також реабілітованими пропонується визнати осіб, які до 24 серпня 1991 року були арештовані, перебували під вартою і яким було пред’явлено обвинувачення за законодавчими актами або за вчинення діянь, визначених статтею 3 цього Закону, якщо справи проти таких осіб були припинені під час слідства, попереднього (досудового) слідства, або закриті за відсутності події злочину, відсутності складу злочину, недоведеності участі особи у вчиненні злочину.

Також встановлюється перелік категорій осіб, які визнаються потерпілими від репресій.

Серед іншого, визначаються ознаки та форми репресій. Зокрема, це позбавлення життя; позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі; примусове безпідставне поміщення здорової людини до психіатричних закладів за рішенням позасудового або іншого репресивного органу; примусове позбавлення громадянства СРСР, УРСР (УСРР) і вислання за межі СРСР; заслання і депортація.

У законопроекті також йдеться про процедури щодо ухвалення рішення про визнання особи реабілітованою або потерпілою від репресій.