Більше половини українців підтримують вступ України до Євросоюзу

Більше половини опитаних громадян України підтримують інтеграцію країни в Європейський Союз, чверть опитаних виступає проти інтеграції України до Євросоюзу та до Євразійського економічного союзу (куди входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизія та Вірменія).

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна у співпраці з представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі.

Зокрема, соціологи спитали українців про геополітичний вибір як фактор ціннісної орієнтації українців.

Так, 51,6% вважають, що Україні варто інтегруватися до Євросоюзу, при цьому 10,2% виступає за тісне співробітництво з митним союзом Євразійського економічного союзу.

При цьому, 25,4% виступають як проти інтеграції до ЄС, так і проти ЄАЕС. Ще 12,8% респондентів не змогли відповісти.

Разом з тим, кожен четвертий українець вважає, що зближення з ЄС доцільне у спільному ринку праці (26,5%), спільній економічній системі (26,4%), спільній системі безпеки - 24,2%.

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Також, респонденти могли обрати декілька відповідей на питання про більш доцільний рівень зближення України з ЄС.

Кожен п'ятий опитаний вважає, що зближення України з ЄС доцільне з точки зору приєднання до шенгенської зони (21,9%), а також ведення спільної зовнішньої політики (20,7%).

У той же час, 17,9% респондентів вважають, що Україні жодним чином не треба зближуватися з ЄС.

Під час дослідження соціологи використовували два методи - фокус-групові дискусії та особисте інтерв'ю. Зокрема, у квітні було проведено 6 фокус-груп, по дві (з прибічниками і противниками ідеї євроінтеграції) у кожному з трьох міст: Києві, Львові та Дніпрі. До участі у дискусіях запрошувались українці віком від 18 до 65 років. Кожна з груп складалася порівну з чоловіків і жінок.

У травні-червні, після проведення фокус-групових дискусій, було проведено особисті інтерв'ю відповідно до місць проживання респондентів. Усього було опитано 2 тисячі респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах (без врахування окупованих територій АР Крим, міста Севастополь, Донецької і Луганської областей). Польовий етап дослідження проходив з 26 травня по 6 червня 2017 року. Похибка репрезентативності не перевищує +/- 2,2%.