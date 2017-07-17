Порошенко розпочав візит до Грузії (фото)

Президент України Петро Порошенко розпочав державний візит до Грузії. Про це йдеться у повідомленні Адміністрації президента у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, програмою візиту передбачені зустрічі глави держави з президентом Грузії Гіоргі Маргвелашвілі, прем’єр-міністром Грузії Гіоргі Квірікашвілі, головою парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе.

Планується підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення стратегічної співпраці між Україною та Грузією.

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Також глави двох держав відкриють роботу бізнес-форуму в Тбілісі.

Разом з тим, у рамках візиту президент України також відвідає Автономну Республіку Аджаріа, де зустрінеться з головою уряду Аджарії Зурабом Патардзе.

Запланована спільна участь президента України та президента Грузії у роботі інвестиційного круглого столу в Батумі.