Washington Post розвіяв міф про схожість контактів штабу Демократів з Україною і команди Трампа з РФ

На тлі розслідування щодо контактів передвиборного штабу Дональда Трампа з представниками Росії, яке стрімко набирає обертів в США, видання Washington Post наводить вагомі аргументи проти припущень, що ці контакти за своєю суттю нічим не відрізняються від зв'язків штабу Хілларі Клінтон з представниками України.

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«Хоча на перший погляд обидві історії звучать схоже, і в теорії обидва уряди (РФ і України – УНІАН) бажали надати допомогу у вивченні опонентів, на цьому, власне, вся схожість закінчується», - зазначає експерт видання.

Проведений аналіз вказує на три фундаментальні відмінності закордонних контактів штабів кандидатів у президенти.

В першу чергу, «Росія вважається супротивником США», в той час як Вашингтон вважає Україну «союзником».

Друга серйозне відмінність полягає в тому, що «у випадку з Росією, американські розвідувальні служби дізналися, що Володимир Путін віддав наказ на втручання у вибори в США», в той час як у випадку з Україною подібного «вертикального наказу» підтримувати передвиборну кампанію Хілларі Клінтон не було.

Більш того, експерт зазначає, що «типи зібраної інформації повністю відрізняються».

«У випадку з Росією це була інформація, вкрадена хакерами в американських політичних структур, і ці дані були отримані і поширені в рамках скоординованої атаки», - зазначає представник видання, додаючи, що у випадку з Україною «інкримінований документ був насправді опублікований в рамках державного розслідування, проведеного українською стороною, і мав публічний характер».

Визнаючи той факт, що всі деталі контактів штабу Дональда Трампа з РФ ще належить з'ясувати, експерт вважає, що вже сьогодні «цілком ясно», що подібні порівняння з українською стороною і демократами є поверхневими.