Екс-голова ДПСУ Назаренко отримав звання генерала армії та посаду радника Порошенка

Колишній голова Держприкордонслужби Віктор Назаренко, який пішов сьогодні у відставку, призначений радником президента України.

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"Присвоїв військове звання генерала армії України колишньому Голові Державної прикордонної служби України Віктору Назаренку" - сказано у "Твіттері" президента.

Присвоїв військове звання генерала армії України колишньому Голові Державної прикордонної служби України Віктору Назаренку. — Петро Порошенко (@poroshenko) July 25, 2017

Речник Держприкордонслужби Олег Слободян у своєму Facebook розповів, що Назаренко відтепер буде радником Порошенка: "Віктора Назаренка призначено радником Петра Порошенка та присвоєно звання Генерала армії України".

Як повідомляв УНІАН, 21 липня в Адміністрації президента України під час виступу президента Білорусі Олександра Лукашенка Назаренко знепритомнів, після чого його було госпіталізовано до Центрального клінічного госпіталю Держприкордонслужби.

25 липня президент України задовольнив рапорт голови Державної прикордонної служби Віктора Назаренка про звільнення.