Відсьогодні в Україні набув чинності закон про Конституційний суд

В Україні набув чинності закон про Конституційний суд, який регламентує порядок звернення громадян до КСУ з конституційною скаргою. Про це йдеться в тексті закону, опублікованому на сайті Верховної Ради України.

Читайте такожПорошенко підписав суперечливий закон про Конституційний суд

Зокрема, закон регламентує повноваження КСУ, серед яких - тлумачення Конституції України, визначення відповідності Конституції актів, міжнародних договорів; питань, які виносяться на референдум.

Окремим рядком прописано розгляд конституційних скарг: "Вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів (їхніх окремих положень) за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні у її справі закон України суперечить Конституції України".

Крім того, в документі вказано, що до складу КСУ входять 18 суддів, установа є повноважною, якщо в її складі є щонайменше 12 суддів.

"Суддею Конституційного суду може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права не менше п'ятнадцяти років, високі моральні якості, є правником з визнаним рівнем компетентності", - йдеться в законі.

Також він не може суміщати свою діяльність з будь-якою, крім викладацької, наукової або творчої.

Членів Конституційного суду повинні обрати в результаті конкурсів президент України, Верховна Рада, З'їзд суддів України. Документ описує, яким чином відбуваються відбір кандидатів і їх призначення.

Відповідно до закону, суддя Конституційного суду призначається на дев'ять років без права бути призначеним повторно.

Також законом визначені підстави для звільнення судді Конституційного суду. Передбачено, що суддю без згоди суду не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Законом передбачено, що у складі суду діють Велика палата, два сенати та шість колегій.

Безпека судді КСУ і членів його сім'ї (батьків, чоловіка/дружини, дітей) перебуває під захистом держави. Органи правопорядку вживають заходів для безпеки судді та членів його сім'ї за наявності відповідної заяви судді.

Виплати судді складаються з посадового окладу та доплати за перебування на посаді, причому оклад встановлюється в розмірі посадового окладу судді Верховного суду. Передбачено такі доплати: 5% від окладу - для секретаря колегії; 10% окладу - для заступника голови суду; 15% - голові суду. Довічне утримання становить половину виплат (окладу і доплат).

Крім того, надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 робочих днів та службовий транспорт. У прикінцевих положеннях вносяться зміни в порядок обрання обмудсмена - з таємного голосування ВРУ на відкрите голосування.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Верховна Рада ухвалила закон «Про Конституційний суд України» (№6427-д). 14 липня парламент не підтримав дві постанови про скасування голосування щодо даного закону.