Геращенко розповіла про роль Кучми і Медведчука у переговорах щодо Донбасу

Уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко розповіла про роль Леоніда Кучми і Віктора Медведчука у переговорах щодо Донбасу.

Про це вона сказала в інтерв'ю УНІАН.

Відповідаючи на питання щодо ролі в перемовинах по Донбасу Кучми і Медведчука, Геращенко, зокрема, нагадала, що екс-президент Кучма представляє Україну в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

"Хочу ще раз наголосити, що це дуже непрості переговори, і там потрібні ваговики, які вміють розмовляти з Росією, в тому числі. Кучма належить до таких людей. Які вміють з ними (проросійськими представниками та представниками РФ - УНІАН) розмовляти, і яких Росія змушена слухати. Як це відбувається, поки що розповідати не варто, ще не прийшов час історій про це", - зазначила вона.

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Щодо представника України в гуманітарній підгрупі ТКГ Медведчука депутат зауважила, що вперше про його залучення до переговорів мова зайшла ще влітку 2014 року. "Цю ініціативу під час одного з телефонних переговорів озвучила пані Меркель. Звичайно, ця ініціатива йшла від іншої сторони", - додала Геращенко.

Вона відзначила, що це "очевидно, що з Віктором Медведчуком в нас різні політичні погляди і ідеологічні позиції, це не секрет". "Але в групі ми працюємо над вирішенням гуманітарних питань і моя позиція наступна: Україна повинна використати всі шанси і всі шляхи, аби витягти заручників, використати всіх, з ким розмовляє РФ", - сказала парламентар.

Геращенко також зазначила, що Медведчук має відношення до звільнень багатьох заручників.

"Поки що ми працюємо у такому форматі. Очевидно, Україна має використовувати всі можливості для звільнення заручників. І якщо РФ розмовляє з кимось, щоб їх віддати, то це також треба використати. Скажімо так, мені хотілося б, щоб всі учасники Мінської групи більше працювали над всіма можливостями, щоб звільнити всіх заручників", - зазначила вона.

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