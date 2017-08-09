Наразі докладаються всі зусилля для покарання винних в окупації Криму – прокурор

Прокуратурою Автономної Республіки Крим докладаються усі зусилля для притягнення до відповідальності осіб, винних в окупації півострова.

Про це наголошується у зверненні прокурора АР Крим Гюндуз Мамедова до корінних народів Криму у зв’язку з відзначенням Міжнародного дня корінних народів світу, розміщеному на сторінці відомства у Facebook.

У своєму зверненні прокурор зазначив, що четвертий рік окупаційною владою здійснюються систематичні та масштабні порушення прав людини на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

«Такі порушення стосуються, в першу чергу, прав корінних народів. Порушується право на їхній вільний розвиток на своїй землі, освіту рідною мовою та свободу віросповідання. Здійснюється тиск на кримськотатарський народ, зазнають репресій мешканці півострова, які активно проявляють свою громадянську позицію щодо належності Криму Україні, відбувається переслідування за національною та етнічною ознакою», - йдеться у повідомленні.

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Прокурор також зауважив, що у зв’язку з цим значна кількість представників корінних народів Криму була вимушена покинути територію півострова після окупації.

«Вимушене переселення кримчан у зв’язку з неможливістю жити в створених умовах є воєнним злочином, оцінку якому дасть не лише суд, а й уся світова спільнота. Запевняю вас, що прокуратурою Автономної Республіки Крим докладаються усі зусилля для притягнення до відповідальності осіб, винних в окупації півострова та тих, хто свідомо порушує основоположні права громадян у Криму», - підкреслив Мамедов.

Він також повідомив, що зараз прокуратурою півострова готується доказова база вчинення незаконних дій окупаційною владою для розгляду в міжнародних судових інстанціях.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий договір про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

