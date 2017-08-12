Генштаб ЗСУ: немає причин хвилюватися через проект Путіна по ППО на кордоні Білорусі з Україною

Представник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов закликає не хвилюватися про внесення президентом Росії Володимиром Путіним в Державну Думу проекту федерального закону, який дозволить РФ використовувати ППО на кордонах Білорусі з ЄС і Україною.

"Хочу відразу заспокоїти наших глядачів. Питання стосується чисто технічного напрацювання цього документа", - сказав Селезньов в ефірі "Радіо Свобода".

Він пояснив, що, починаючи з 2009 року, Союзна держава Білорусі та Російської Федерації здійснює загальний контроль за повітряним простором над територією двох держав. Що стосується контролю за повітряним простором над територією Білорусі, то цим займаються відповідні підрозділи ППО Збройних сил Республіки Білорусь.

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"Щоб адаптувати документ, зафіксований в 2009 році, президент Росії подав протокольне доручення, щоб привести його у відповідність з сучасними реаліями", - зазначив представник Генштабу.

"Що стосується позиції ВСУ, то Повітряні сили ЗСУ виконують завдання виключно в повітряному просторі нашої країни. Тому немає причин кому-небудь хвилюватися, що ми можемо мати клопоти, пов'язані з цим документом", - заявив він.

Селезньов також повідомив, що в минулому році Збройні Сили України провели ряд стратегічних командно-штабних навчань, в ході яких відпрацьовувалися різні варіанти застосування ЗСУ в рамках реагування на будь-які випадки і факти агресії з боку можливого противника.

"Вчення показали рівень готовності ЗСУ для відбиття агресії на будь-якому з напрямків", - запевнив він.

Представник Генштабу додав, що в цьому році планується проведення відповідних навчань у вересні.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Путін 10 серпня вніс у Державну Думу проект федерального закону, який дозволить РФ використовувати системи ППО на кордонах Білорусі з ЄС і Україною.