Найбільші виробники алкоголю написали Тимошенко лист

Найбільші українські виробники алкоголю надіслали прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО відкритий лист із закликом зупинити «прийдешнє» знищення галузі внаслідок радикального підвищення акцизних ставок на етиловий спирт.

Звернення до уряду в особі глави Кабміну під час прес-конференції в УНІАН підписали генеральний директор компанії «Союз-Віктан (Україна)» Віктор ЗЛОТНИЦЬКИЙ, генеральний директор ТОВ «Національні алкогольні традиції», ГК «Баядера» Роман ВАШКОЛУП, почесний президент ГК «Олімп» Павло КЛИМЕЦЬ, директор із корпоративних комунікацій і зв`язків із громадськістю компанії «Nemiroff Холдинг» Наталія КОНОВАЛОВА, керівник галузевої асоціації «Укргорілка» Іван ЖОЛНЕР.

За словами генерального директора «Союз-Віктан (Україна)» В.ЗЛОТНИЦЬКОГО, одномоментне підвищення акцизних ставок на етиловий спирт на 58% – до 34 грн./л для галузі стане дуже болючим, у зв`язку з чим виробники будуть змушені згорнути виробництво.

«Із 2003 по 2008 роки легальне виробництво лікеро-горілчаної продукції в Україні збільшилося з 14 млн. дал до 40 млн. дал, надходження акцизного збору до бюджету – із 800 млн. грн. до 3 млрд. грн. Разом із тим, з введенням настільки радикально підвищеного акцизного збору й, відповідно, скороченням легального виробництва галузь протягом короткого періоду повернеться до показників 2003 року», – додав він. В.ЗЛОТНИЦЬКИЙ також зазначив, що скорочення виробництва відбудеться не стільки через небажання виробників платити високий податок, скільки у зв`язку з відчутним зниженням платоспроможності українських споживачів.

Директор із корпоративних комунікацій і зв`язків із громадськістю компанії «Nemiroff Холдинг» Н.КОНОВАЛОВА, в свою чергу, зазначила, що, за підрахунками представників асоціації «Укргорілка», соціальні наслідки прогнозованого скорочення виробництва будуть відчутні для всієї держави, тим більше в умовах кризи. Приміром, внаслідок різкого підвищення акцизу на спирт без роботи залишаться близько 50 тис. осіб лише в лікеро-горілчаній галузі, а без коштів для існування – близько 150 тис. осіб, які представляють супутні галузі. Загалом буде скорочено до 80% легального виробництва алкогольної продукції, а недоотримання податкового внеску перевищить 50%.

Керівник галузевої асоціації «Укргорілка» І.ЖОЛНЕР повідомив, що детальні прогнози розвитку ситуації в галузі у випадку, якщо ставки акцизу не будуть переглянуті, розписані в листі, який виробники направляють у Кабмін. Він підкреслив, що сьогоднішня прес-конференція найбільших гравців ринку – тільки перший крок у плані заходів, які виробники мають намір провести, якщо уряд не прислухається до представників ринку. За словами І.ЖОЛНЕРА, надалі члени асоціації мають намір організовувати масові акції протесту трудових колективів підприємств, які опиняться під загрозою закриття.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 31 березня ц.р. прийняла в цілому Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань акцизного збору». Цим документом, зокрема, підвищуються ставки акцизного збору на горілчані напої, ряд вин, спирт. Ця норма не стосується натуральних марочних вин, вермутів і спирту, який використовується у виготовленні лікарських препаратів.

Крім того, законом передбачено підвищення з 1 листопада 2009 року ставок на важкі дистиляти на 50% (з 20, 30, 35, 45 євро до 30, 45, 50, 65 євро за 1000 кг), введення щорічної індексації ставок акцизного збору на етиловий спирт і алкогольні напої залежно від індексу споживчих цін.

Законом вводиться єдиний прозорий підхід до оподаткування алкогольних напоїв залежно від вмісту спирту.