Росія готується до "великої війни" із Заходом - Турчинов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявляє, що під час стратегічних командно-штабних навчань ЗС РФ (СКШН) «Захід-2017» Кремль перевіряє, наскільки їхні Збройні сили і держава у цілому готові до «великої війни» із Заходом.

«До великої війни готуються не ЗС РФ, а вся Російська держава із відповідними витратами матеріальних та інших ресурсів. Таким чином, під час СКШН «Захід-2017» Кремль перевіряє, наскільки ЗС РФ і держава у цілому готові до великої війни із Заходом», - цитує Турчинова прес-служба РНБО.

На його переконання, на тлі складної економічної ситуації, що змусила Кремль навіть вдатися до скорочення воєнних статей державного бюджету РФ, проведення таких масштабних навчань не може бути лише звичайним заходом бойової підготовки.

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«Навпаки, йдеться про демонстрацію рішучості російського військово-політичного керівництва до жорсткої реакції на будь-які спроби НАТО/США реагувати у силовий спосіб на чергові військові авантюри Кремля на пострадянському просторі. Слабка привабливість суспільно-політичної і соціально-економічної моделі сучасної Росії, прогресуюча обмеженість її економічного потенціалу змушують Кремль вдаватися до «останнього доводу королів» – військової сили. Отже, вже в окресленій часовій перспективі не виключені нові спроби російського військового втручання у справи України, Білорусі, держав Південного Кавказу та Центральної Азії», - зазначив секретар РНБО.

«СКШН «Захід-2017» є черговим російським кроком з посилення конфронтації на Європейському континенті і потребує дуже серйозної реакції з боку як Заходу, так і України», - підкреслив Турчинов.

Він запевнив, що керівництво України, Збройні Сили, інші органи сектору безпеки і оборони вживають необхідних заходів для захисту нашої держави.

Як повідомляв УНІАН, активна фаза спільних стратегічних навчань Білорусі та Росії "Захід-2017" запланована на 14-20 вересня.

За попередніми даними, у навчанні візьмуть участь до 13 тис. військовослужбовців.

Міністр оборони України Степан Полторак вважає, що ці навчання можуть бути використані для початку агресії як проти України, так і проти будь-якої країни Європи, яка має спільний кордон з Росією.