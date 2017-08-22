Україна не могла сприяти розвитку ракетної програми КНДР - Клімкін відповів NYT

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що Україна не могла сприяти розвитку ракетної програми Корейської Народно-Демократичної Республіки.

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства написав в авторській колонці на сайті The New York Times у відповідь на матеріал цього видання від 14 серпня щодо можливого постачання Україною ракетних технологій до КНДР.

"Я був стурбований припущеннями у вашій статті, що Україна, ймовірно, поставляла ракетні технології Північній Кореї. У статті припускається, що Північна Корея використовує двигун під назвою RD-250, потім підтверджується, що RD-250 був розроблений в Росії, а потім відбувається перехід, що "витік" технології пішов з України. Але ніяких доказів не було надано, щоб підтвердити ці припущення", - наголосив Клімкін.

"Як міністр закордонних справ України і кваліфікований аерофізик, хочу сказати, що моя країна не могла займатися наданням допомоги ракетній програмі Північної Кореї", - заявив міністр.

Він додав, що виробничі потужності для будівництва такого типу ракет в Україні були виведені з експлуатації у 1992 році.

Як повідомляв УНІАН 14 серпня американське видання The New York Times розмістило публікацію, в якій стверджувалося, що успіхи Північної Кореї у випробуванні міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливими завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, швидше за все, з українського підприємства.

У відповідь на цю публікацію секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс не постачав ракетні двигуни і ракетні технології режиму Північної Кореї.

Президент України Петро Порошенко доручив Турчинову разом з компетентними органами провести розслідування стосовно інформації, поширеної New York Times.