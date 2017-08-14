Державне космічне агентство назвало безпідставними звинувачення в постачанні ракетних технологій КНДР

Державне космічне агентство України назвало безпідставними заяви експертів щодо начебто причетності України до постачання ракетних технологій КНДР. Про це йдеться у повідомленні Державного космічного агентства (ДКА).

Як повідомили у Держагенстві, Україна не реалізує жодного космічного проекту з державами-не членами Режиму контролю за ракетними технологіями (РКРТ), який передбачає передачу товарів категорії І.

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"Будь-які звинувачення у передачі суб’єктами космічної діяльності України товарів чи технологій до КНДР, які сприяли б розвитку балістичних програм, є абсолютно безпідставними", - наголосили в ДКА.

"Політика України спрямована на суворе дотримання всіх міжнародних зобов’язань, взятих на себе, зокрема, в рамках РКРТ. При цьому, в рамках співпраці у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях Україна не порушувала та не порушує вимог Керівних принципів РКРТ", - йдеться в повідомленні.

Також у агентстві заявили, що згідно із законодавством, установа контролює питання щодо експорту, імпорту і реекспорту космічної техніки.

"Україна, як учасниця існуючих міжнародних режимів з нерозповсюдження, притримується позиції недопущення поширення зброї масового ураження, та дотримується принципів мирного використання й дослідження космічного простору", - підкреслили в агентстві.

Як повідомляв УНІАН, американське видання The New York Times розмістило публікацію, в якій стверджувалось, що успіхи Північної Кореї у випробуванні міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливими завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, швидше за все, з українського заводу.

У свою чергу, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс не постачав ракетні двигуни та ракетні технології режиму Північної Кореї.

Держпідприємство "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" заявило, що ніколи не мало і не має жодного зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного чи оборонного характеру.

В Адміністрації президента вважають провокацією повідомлення ЗМІ про українські двигуни для ракет КНДР.