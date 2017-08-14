Державне космічне агентство назвало безпідставними звинувачення в постачанні ракетних технологій КНДР
Політика України спрямована на суворе дотримання всіх міжнародних зобов’язань, Україна не порушувала та не порушує вимог Режиму контролю за ракетними технологіями.
Державне космічне агентство України назвало безпідставними заяви експертів щодо начебто причетності України до постачання ракетних технологій КНДР. Про це йдеться у повідомленні Державного космічного агентства (ДКА).
Як повідомили у Держагенстві, Україна не реалізує жодного космічного проекту з державами-не членами Режиму контролю за ракетними технологіями (РКРТ), який передбачає передачу товарів категорії І.
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"Будь-які звинувачення у передачі суб’єктами космічної діяльності України товарів чи технологій до КНДР, які сприяли б розвитку балістичних програм, є абсолютно безпідставними", - наголосили в ДКА.
"Політика України спрямована на суворе дотримання всіх міжнародних зобов’язань, взятих на себе, зокрема, в рамках РКРТ. При цьому, в рамках співпраці у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях Україна не порушувала та не порушує вимог Керівних принципів РКРТ", - йдеться в повідомленні.
Також у агентстві заявили, що згідно із законодавством, установа контролює питання щодо експорту, імпорту і реекспорту космічної техніки.
"Україна, як учасниця існуючих міжнародних режимів з нерозповсюдження, притримується позиції недопущення поширення зброї масового ураження, та дотримується принципів мирного використання й дослідження космічного простору", - підкреслили в агентстві.
Як повідомляв УНІАН, американське видання The New York Times розмістило публікацію, в якій стверджувалось, що успіхи Північної Кореї у випробуванні міжконтинентальної балістичної ракети, яка, ймовірно, може досягти США, стали можливими завдяки придбанню потужних ракетних двигунів на чорному ринку, швидше за все, з українського заводу.
У свою чергу, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що український оборонно-промисловий комплекс не постачав ракетні двигуни та ракетні технології режиму Північної Кореї.
Держпідприємство "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" заявило, що ніколи не мало і не має жодного зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного чи оборонного характеру.
В Адміністрації президента вважають провокацією повідомлення ЗМІ про українські двигуни для ракет КНДР.