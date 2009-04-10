Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,00 грн., продають – по 8,10 грн. Порівняно з 9 квітня курс купівлі-продажу американської валюти майже не змінився. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі доларів коливаються в межах 7,88-8,05 грн., з продажу – 8,07-8,20 грн.

Сьогодні українські банки купують євро в середньому по 10,44 грн., продають – по 10,80 грн. (курс майже не змінився відучора). Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,28-10,60 грн., з продажу – в межах 10,70-11,10 грн.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні підвищився на 0,5% порівняно з 9 квітня і становить в середньому 0,22 грн., курс продажу трохи знизився – до 0,2472 грн. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,20-0,235 грн., з продажу – 0,24-0,27 грн.

Столичні банки купують долари в середньому по 8,00 грн., продають – по 8,09 грн. (курс майже не змінився порівняно з 9 квітня).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,50 грн., курс продажу – 10,80 грн. (курси майже не змінилися відучора).

Курс купівлі російського рубля в середньому по київських банках підвищився на 1,1% порівняно з 9 квітня і становив 0,219 грн., курс продажу трохи знизився – до 0,251 грн.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,96/8,06 грн., євро – 10,50/10,80 грн., рубль – 0,20/0,22 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,00/8,17 грн., євро – 10,30/11,00 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,85/8,07 грн., євро – 10,40/10,80 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.

Офіційний курс гривні до долара США на сьогодні, 10 квітня, становить 7,70, до євро – 10,22021, до російського рубля – 0,22962.