Українська сторона заявила про готовність до широких компромісів у питанні звільнення заручників на Донбасі

Представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко наголошує, що Україна готова до широких компромісів в питанні звільнення заручників, утримуваних бойовиками на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у коментарі журналістам, відповідаючи на питання щодо заяви спецпредставника з питань гуманітарного характеру у Тристоронній контактній групі Віктора Медведчука про те, що Україна готова обміняти 309 розшукуваних бойовиками осіб на 87 українських громадян, і чи може це питання розглядатися завтра у Мінську на засіданні ТКГ.

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“Увесь останній рік ключова тема усіх засідань гуманітарної групи — це звільнення заручників. І Україна давно готова до широких компромісів в питанні звільнення заручників”, - зауважила Геращенко.

Вона нагадала, що на сьогодні на тимчасово окупованих територіях терористи незаконно утримують 144 українця — цивільних та військових.

Геращенко додала, що українській стороні відомо про місце утримання 87 зі 144 заручників.

Водночас вона підкреслила, що представники бойовиків в останні кілька місяців шантажем вимагають від України включити до списку на звільнення 43 особи, які не мають жодного стосунку до бойових дій на Донбасі. Зокрема, колишніх “беркутівців”, а також злочинців, які причетні до скоєння терактів у Харкові, Одесі та Тернополі.

Геращенко підкреслила, що представники України вимагатимуть офіційного підтвердження місць утримання всіх 144 українських заручників.

“Ми будемо вимагати їхнього звільнення якнайшвидше... Українська сторона готова все зробити для того, щоб найближчим часом відбулося звільнення”, - наголосила вона.

На уточнювальне запитання, чи дійсно Україна запропонувала обмін заручниками у форматі 87 на 309, Геращенко сказала: “Ми працюємо... Я ніколи не коментую перед роботою групи те, що може зашкодити її роботі завтра”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 вересня, спецпредставник з питань гуманітарного характеру у Тристоронній контактній групі Віктор Медведчук заявив, що українська сторона запропонувала терористам розглянути питання звільнення 87 українських громадян в обмін на 309 осіб, яких розшукує «ОРДЛО».