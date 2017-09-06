РФ хоче повернути в Україну "русский мир": у МТОТ розкритикували заяву Гризлова про "особливий статус" Донбасу

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука розкритикував заяву представника РФ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Бориса Гризлова, який закликав Київ перш, ніж вводити миротворців, законодавчо закріпити за Донбасом «особливий статус» за «формулою Штайнмайера». Про це Тука написав на своїй сторінці у Facebook.

«Голуб» Гризлов заявив: перш, ніж вводити війська ООН (бурятів в голубих шоломах за версією Путіна) вздовж лінії зіткнення (про держкордон "голуби" і не згадують) Україна має на постійній основі затвердити "особливий статус" ОРДЛи. Та ще й друга Штайнмайера приплів з його унікальною «формулою», - заявив він.

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«Варто зазначити, що: 1. Формула Штайнмайера вже отримала свою оцінку - в сад. 2. Ідея про "голубих бурятів" теж отримала оцінку - в сад. 3. Миротворці вздовж лінії зіткнення - в сад. Всі базові пропозиції "кремлівських миротворців" вже нами знані і послані... в сад», - додав заступник міністра.

На його переконання, такими заявами Росія хоче повернути в Україну "русский мир", позаблоковий статус і монополію російського капіталу. «Розуміючи значення майбутнього виступу президента в ООН, Кремль зрозумів, що може втратити "оливкову гілку", яку підхопить ООН. От і вилізли російські таргани із саду», - наголосив Тука.

Як повідомляв УНІАН раніше, росЗМІ поширили заяву представника РФ в ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Гризлова, в якій той стверджував, що перш, ніж вводити миротворців ООН, Київ повинен законодавчо закріпити за Донбасом «особливий статус» за «формулою Штайнмайера».

22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір наступного місяця представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі. Він нагадав, що 24 липня під час телефонних переговорів лідерів держав у «нормандському форматі» наголосив на необхідності введення на Донбас миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН.

5 вересня, президент Росії Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування на Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і доручив МЗС РФ внести відповідну резолюцію на розгляд Ради безпеки ООН. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

У МЗС України заявили, що ця заява Путіна свідчить про чергову спробу Росії як сторони конфлікту представити агресію внутрішньо українським конфліктом і спотворити саму ідею й цілі розгортання миротворчої операції, що не служитиме досягненню головної мети - встановленню стійкого миру на Донбасі і відновленню територіальної цілісності України.