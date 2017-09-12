До львівського готелю, де зупинився Саакашвілі, прийшли поліція та прикордонники (відео)

У Львові до готелю, в якому зупинився позбавлений українського громадянства екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі, прийшли прикордонники та поліцейські.

Як повідомила кореспондента УНІАН прес-секретар партії “Рух нових сил” Мар’яна Почтар, сьогодні о 7.00 до готелю “Леополіс”, що розташований у центрі міста на вулиці Театральній, прибули прикордонники та поліція. В цьому готелі після прибуття до Львова зупинився Саакашвілі.

Як повідомила Почтар, прикордонники не пропускають до приміщення готелю нікого і мають намір ознайомити Саакашвілі зі змістом протоколу про вчинення ним адміністративного порушення щодо незаконного перетину державного кордону 10 вересня.

Читайте такожСлідом за Тимошенко та Саакашвілі після "прориву" до бази "Миротворця" загриміли два нардепи (фото)

Наразі, за словами Почтар, прикордонники не зайшли до номера, де проживає Саакашвілі. В готелі також перебувають народні депутати, зараз туди прибули адвокати Саакашвілі.

Як зазначила Почтар, дружина Саакашвілі Сандра з сином вчора у другій половині дня вилетіли зі Львова літаком. При цьому Почтар не уточнила, в якому саме напрямку.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі заявляв, що 10 вересня планує повернутися в Україну.

За словами політика, він подорожує з українським паспортом, хоча президент Петро Порошенко у липні позбавив його громадянства України. Спочатку планувалось, що Саакашвілі перетне польсько-український кордон в пункті пропуску «Краковець». Зустрічати його там планували представники «Руху нових сил», політики та активісти.

Потім було прийнято рішення, що Саакашвілі прибуде в Україну не автобусом, а потягом з Перемишля. Потяг «Інтерсіті», в якому намагалися вирушити в Україну Саакашвілі, народні депутати та журналісти, було заблоковано. У потязі оголосили, що в ньому є особа, яка не має права в’їзду в Україну.

Після того Саакашвілі прийняв рішення їхати до кордону автобусом, але цього разу він поїхав у пункт пропуску "Шегині".

Увечері 10 вересня в оточенні прихильників Саакашвілі прорвався через кордон України й зараз перебуває у Львові.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, аби захистити свої права в суді.