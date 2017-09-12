МЗС РФ продовжує біснуватися через "українізацію освіти" в Україні

У МЗС РФ обурені українізацією освіти в Україні.

Про це йдеться в коментарі МЗС Росії, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Хоча в законі «Про освіту» «російська мова не згадується, очевидно, що головною метою нинішніх українських законотворців є максимальне обмеження інтересів мільйонів російськомовних жителів України, насильницьке встановлення в багатонаціональній державі моноетнічного мовного режиму», - впевнені в російському МЗС.

«Розглядаємо цей крок як спробу «майданної» влади здійснити повну українізацію освітнього простору країни, що прямо суперечить як її Конституції, так і взятих Києвом на себе міжнародним зобов'язанням у гуманітарній сфері», - переконані в російському зовнішньополітичному відомстві.

При цьому там зазначають, що Москва в такій оцінці дій української влади не самотня. «З різкою критикою згаданого закону вже виступили зовнішньополітичні відомства Угорщини, Польщі, Румунії, а також президент Молдови», - додали в МЗС РФ.

«Зі свого боку переконані в затребуваності колективних зусиль, у тому числі на «майданчиках» міжнародних організацій, з метою протидії політиці владних структур України, що зневажають загальновизнані праволюдські стандарти», - заявили російські дипломати.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 роки після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ поставляє терористам «ЛДНР» озброєння й направляє на Донбас найманців та свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в низці районів Луганської та Донецької областей тривають бойові дії.

12 жовтня 2016 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія була змушена «захищати російськомовне населення» на Донбасі та в Криму.

5 вересня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон «Про освіту», який передбачає введення 12-річної середньої освіти для дітей, які підуть до школи наступного року.

Законом передбачено, що представникам національних меншин України гарантується право на навчання в комунальних закладах для отримання освіти поряд із державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою.

МЗС Румунії висловило стурбованість у зв'язку з нормами цього закону щодо мови навчання представників національних меншин України.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримуватиме ініціативи України в міжнародних організаціях у зв'язку з нормами нового закону про освіту, що стосуються мов навчання представників національних меншин України.

При цьому Посольство США привітало Україну з ухваленням нового закону про освіту.