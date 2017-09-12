Саакашвілі заявив, що йому пропонували гроші, аби не повертався в Україну

Позбавлений українського громадянства екс-президент Грузії, колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявляє, що йому пропонували гроші за те, щоб він не повертався в Україну. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Львові.

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«90% українців по всіх опитуваннях кажуть, що мене потрібно було запускати… Не потрібно вважати своїх людей за повних ідіотів. Який прорив? Які масові порушення на кордоні? Які масові безлади? Які масові постраждалі? Все дуже просто: не хочеться баригам, президенту, щоб я був в Україні. Виставили армію, погрожували мені екстрадицією, влаштовували прес-конференції, тиснули на польську владу, всілякі прогнози через третіх, четвертих осіб мені відправляли. Гроші пропонували, щоб я не приїздив. Я сказав: вибачте, але я приїду в Україну», - наголосив Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Саакашвілі після прибуття в Україну приїхав до Львова, де зупинився у готелі “Леополіс”, розташованому в центрі міста на вулиці Театральній.

Сьогодні, 12 вересня, до готелю прийшли прикордонники та поліцейські і надали Саакашвілі протокол про вчинення адміністративного правопорушення щодо незаконного перетину кордону.